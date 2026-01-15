রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে মাথায় পাইপ পড়ে শ্রমিক নিহত

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে মাথায় পাইপ পড়ে শ্রমিক নিহত
রাজধানীর মগবাজার মোড়ে নির্মাণাধীন ভবনের ওপর থেকে মাথায় লোহার পাইপ পড়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শ্রমিকের নাম তাইজুল ইসলাম (২০)। তিনি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার আকন্দপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই নির্মাণাধীন ভবনেই থাকতেন।
তাইজুলের সহকর্মী আলতাব হোসেন জানান, মগবাজার মোড়ে একটি নির্মাণাধীন ১৩তলা ভবনের নিচে বালু নিয়ে কাজ করছিলেন তাইজুল। এসময় হঠাৎ ষষ্ঠতলা থেকে লোহার একটি পাইপ তাইজুলের মাথায় পড়লে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর দেড়টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
