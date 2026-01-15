জ্বালানি মহাপরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ জানিয়ে স্থগিতের আহ্বান সিপিডির

জ্বালানি মহাপরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ জানিয়ে স্থগিতের আহ্বান সিপিডির
অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনার খসড়াকে ত্রুটিপূর্ণ জানিয়ে তা স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর ধানমন্ডিতে সিপিডি কার্যালয়ে ‘অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাবিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (২০২৬-২০৫০): সিপিডির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান সংস্থার গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হেলেন মাশিয়াত প্রিওতি।
গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ‘জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনার যে খসড়াটি করা হয়েছে, এটি আসলে ত্রুটিপূর্ণ। এটি অংশগ্রহণমূলক নয়। বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা মনে করি অন্তর্বর্তী সরকারের এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রমটি স্থগিত করা দরকার।’
‘আমরা মনে করি যখন নির্বাচিত সরকার আসবে, তাদের পক্ষ থেকে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অবশ্যই আমরা তা চাইবো গবেষণাধর্মী, অংশগ্রহণমূলক ও সব পক্ষকে সঙ্গে রেখে দেশের চাহিদাকে মাথায় রেখে করা হোক,’ যোগ করেন তিনি।
এই পরিকল্পনা স্থগিত করতে দেশের সব রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের সরকারকে আহ্বান জানানো উচিত মন্তব্য করে সিপিডির গবেষণা পরিচালক বলেন, ‘আমরা আশা করবো, ওই ধরনের পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে তারা (সরকার) যাতে নিরপেক্ষ একটি প্যানেল করে দেয়। এরকম ভাবে আমলাদের মাধ্যমে যাতে এ ধরনের কোনো খসড়া না তৈরি করে। একটি নিরপেক্ষ প্যানেলের মাধ্যমে- যেখানে বিশেষজ্ঞবৃন্দ থাকবেন, তারা একটি খসড়া তৈরি করে দেবেন এবং অবশ্যই সরকার সেখানে মতামত দেবে। আমরা আশা করবো, রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে যেন অনুরোধ করে- এ ধরনের একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ থেকে যেন এই সরকার বিরত থাকে। বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও যাতে এই পরিকল্পনা স্থগিত করার আহ্বান জানান।’
সিপিডি বলছে, মহাপরিকল্পনা বিষয়ে তাদের আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। নেওয়া হয়নি পরামর্শও। এজন্য সংস্থাটি বিব্রত। আর তাড়াহুড়া করে এই পরিকল্পনার খসড়া কার স্বার্থে করা হয়েছে সেই প্রশ্নও সিপিডির। এমনকি এটি কোনো চুক্তির পূর্ব শর্ত পূরণে করা হয়েছে কি না সেই প্রশ্নও সংস্থাটির। আর এ মুহূর্তে এলএনজিসহ জ্বালানি খাতে যে সংকট রয়েছে- খসড়ায় তা অনুপস্থিত বলে জানিয়েছে সিপিডি।
গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ‘এমনকি এই মুহূর্তে বিভিন্ন রকমের যে সংকট চলছে সেই সংকট সমাধানের বিষয়গুলোকেও যে বিবেচনায় নেওয়ার কথা- এই খসড়া প্রণয়নে তার খুবই মৃয়মান উপস্থিতি বা বলতে গেলে সেগুলো আসলে এক অর্থে অনুপস্থিত রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো অন্তর্বর্তী সরকার মাত্র এক মাস সময়কালের আগে, যখন তারা নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, কেন তাড়াহুড়া করে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ? কেন এই তোড়জোড়? এটা কি কাউকে তুষ্ট করার জন্য?’
ইএইচটি/একিউএফ