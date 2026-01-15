  2. জাতীয়

আমরা প্রচণ্ডভাবে বিশ্বকাপ খেলতে চাই, সেটা শ্রীলঙ্কাতে

প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল/ফাইল ছবি

ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, আমাদের অবস্থান থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। আমরা প্রচণ্ডভাবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে চাই, সেটা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাই।

তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা অসম্ভব হবে না।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জাগো নিউজের এ প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

জাগো নিউজের এ প্রতিবেদক জানতে চান, বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান কী এবং নিরাপত্তা বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে সর্বশেষ কোনো কথাবার্তা হয়েছে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, আমি যতটুকু জানি আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন আইসিসির একটা দল বোধহয় বাংলাদেশে কথা বলার জন্য আসছে।

