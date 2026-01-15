একমাস পর কত আন্দোলন হয় তা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখবেন আসিফ নজরুল
একমাস পর যখন নতুন সরকার আসবে তখন রাস্তায় কত আন্দোলন হয় তা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
তিনি বলেন, ‘গত ১৬ মাস বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রাস্তায় দুই হাজার আন্দোলন হয়েছে। আল্লাহর রহমতে আর মাত্র একমাস পর উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, তারপর আমি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখবো রাস্তায় কত আন্দোলন হয়।’
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রাস্তাঘাটে আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
আসিফ নজরুল বলেন, গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লবের পরবর্তী সময় মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু প্রত্যাশা যেই মাত্রায় বাড়ে, সবার আবার দায়িত্ববোধ সেই মাত্রায় বাড়ে না।
আন্দোলনের কারণে অনেক মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আজকে পত্রিকায় একটা ছবি দেখলাম। এক ভাইয়ের পা নাই, উনি ক্র্যাচে ভর করে অনেক দূর পর্যন্ত আসছেন। এগুলো যদি আমরা স্মরণ না রাখি, এই ন্যূনতম নাগরিক দায়িত্ববোধ (না থাকে) তাহলে কী করার আছে!’
এমইউ/একিউএফ