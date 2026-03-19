  2. জাতীয়

রুট পারমিট না থাকায় শ্যামলী পরিবহনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
রুট পারমিট না থাকায় শ্যামলী পরিবহনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা
গাবতলী বাসটার্মিনালে বিআরটিএ’র ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

 

রুট পারমিট না থাকা সত্ত্বেও গাড়ি ছাড়ায় শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। 

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুরে গাবতলী বাসটার্মিনালে অভিযানকালে এ জরিমানা করে বিআরটিএ’র ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিআরটিএ’র নির্বাহী ম্যাজেস্ট্রেট সুকান্ত সাহা।

গণমাধ্যমকর্মীদের তিনি জানান, শ্যামলী পরিবহনের একটি কাউন্টারে তারা অভিযান চালান। কাউন্টারটি থেকে উত্তরের পথে রুট পারমিট না সত্ত্বেও বাস ছাড়ায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। 

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত গাবতলীর কমবেশি প্রতিটি কাউন্টার পরিদর্শন করে। প্রতিটি কাউন্টারে টিকিট বাড়তি দামে বিক্রি করছে কি না পর্যবেক্ষণ করেন আদালত। পাশাপাশি সবাইকে সতর্কও করা হয়। এসময় বিআরটিএ’র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। 

এমওএস/জেএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।