মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন-কমিশনার নিয়োগে গণবিজ্ঞপ্তি

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন-কমিশনার নিয়োগে গণবিজ্ঞপ্তি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন ও কমিশনার পদে নিয়োগে উপযুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ এর ধারা ৬-এ বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংবলিত জীবনবৃত্তান্ত এবং পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি আহ্বান করা হয়েছে।
এ তথ্যাদি আগামী ২৫ জানুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব বরাবর ডাকযোগে, সরাসরি বা ই-মেইলের মাধ্যমে (ইমেইল: [email protected]) পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।
এর আগে, গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন ও কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ দিতে বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।
‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ অনুযায়ী সোমবার (১২ জানুয়ারি) এই কমিটি গঠন করে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।
ছয় সদস্যের এ কমিটির সভাপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বাচাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সচিবিক সহায়তা দিচ্ছে।
