আরও ৬০ প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করেছে ইসি

প্রকাশিত: ১২:৪৪ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির ষষ্ঠদিনে ৬০ আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী নির্বাচন ভবনে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠদিনে ১০৪টি আবেদনের শুনানি গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে ৬০টি আপিল আবেদন মঞ্জুর হয়েছে এবং ২৯টি আপিল আবেদন না-মঞ্জুর হয়েছে।

কমিশন মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে পাঁচটি আপিল না-মঞ্জুর করেছে। ১০টি আপিল আবেদন অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে।

