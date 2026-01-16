নির্বাচন ও গণভোটের তথ্যসেবা দেবে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩

নির্বাচন ও গণভোটের তথ্যসেবা দেবে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে নাগরিকদের জন্য নির্ভরযোগ্য, সময়োপযোগী ও সহজপ্রাপ্য তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় হেল্পলাইন-৩৩৩। এর ফলে খুব শিগগিরই নাগরিকরা ৩৩৩ নম্বরে কল করে আইভিআর মেনুতে ৯ চেপে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর আইসিটি টাওয়ারে এটুআই কার্যালয়ে এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। এটুআই ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) যৌথ উদ্যোগে ৩৩৩-এর এজেন্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
সেবার আওতায় ভোটার তার নিজের তথ্য, ভোট প্রদানের নিয়ম ও প্রক্রিয়া, ভোটকেন্দ্রের অবস্থান এবং তা খোঁজার উপায়, প্রার্থী ও তার পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণকারীদের আচরণবিধি সম্পর্ক জানতে পারবেন। প্রবাসী ভোটারদের ভোট প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ ও নারী ভোটারদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সেবা, কোনো এলাকায় জরুরি অবস্থা বা বিশেষ নির্দেশনা জারি আছে কি না–এসবসহ জরুরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত অ্যাপ ‘Postal Vote BD’ এবং ‘Smart Election Management BD’ সম্পর্কে তথ্য প্রদান এই সেবার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ, এটুআই’র প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোহা. আব্দুর রফিক, এটুআই’র যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মো. রশিদুল মান্নাফ কবীর, ইসির যুগ্ম সচিব মো. আব্দুল হালিম খান এবং এটুআই’র হেড অব প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট আব্দুল্লাহ আল ফাহিম।
নির্বাচনকালীন তথ্যসেবার গুরুত্ব তুলে ধরে কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, ‘নির্বাচন ও গণভোটের সময় নাগরিকদের জিজ্ঞাসা সাধারণত সময়-নির্ভর, প্রেক্ষাপটভিত্তিক ও সংবেদনশীল হয়ে থাকে। তাই শুধু তথ্য থাকা যথেষ্ট নয়; যাচাইকৃত উৎসের ভিত্তিতে একই মানদণ্ডে নির্ভুল ও হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনের সক্ষমতা এজেন্টদের থাকতে হবে। ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য নাগরিক আস্থা ক্ষুণ্ণ করতে পারে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ কারণে ইসি ও জাতীয় হেল্পলাইন-৩৩৩ এর দায়িত্ব সুস্পষ্ট রেখে সমন্বিতভাবে কাজ করা জরুরি।’
