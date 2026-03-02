কৃষি সচিবের দায়িত্ব পেলেন নাসির-উদ-দৌলা

কৃষি সচিবের দায়িত্ব পেলেন নাসির-উদ-দৌলা
কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবের রুটিন দায়িত্ব পেয়েছেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নাসির-উদ-দৌলা। সোমবার (২ মার্চ) মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।
নাসির-উদ-দৌলা বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (বীজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
ওই অফিস আদেশে বলা হয়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আগের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানকে অবসরে পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজনে একই মন্ত্রণালয়ে কর্মরত নাসির-উদ-দৌলাকে সচিবের রুটিন দায়িত্ব দেওয়া হলো।
