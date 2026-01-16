খালেদা জিয়া স্মরণে শুরু নাগরিক শোকসভা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত নাগরিক শোকসভা শুরু হয়েছে।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় পূর্বনির্ধারিত এ শোকসভা শুরু হয়।
শোকসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন।
এছাড়া বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, রাজনৈতিক দলের নেতারাসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত আছেন।
এমএইচএ/এমএএইচ/এমএস