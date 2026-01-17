জামায়াত আমিরের সঙ্গে বৈঠক ‘নিয়মিত যোগাযোগের অংশ’: নয়াদিল্লি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে বৈঠক ‘নিয়মিত যোগাযোগের অংশ’: নয়াদিল্লি
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের বৈঠককে ‘বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগের অংশ’ বলে উল্লেখ করেছে নয়াদিল্লি।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ কথা জানান। রাতে খবরটি প্রকাশ করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু।
জামায়াত আমির গত ৩১ ডিসেম্বর বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গত বছরের মাঝামাঝি নিজের বাইপাস সার্জারির পর ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা জানান।
নয়াদিল্লি বলছে, ভারতের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে নিয়মিতই দেখা করেন। জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সঙ্গে তাদের কূটনীতিকদের এ বৈঠকও তারই অংশ।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে এদিন সাক্ষাৎকারটির প্রসঙ্গ টেনে ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকটির বিষয়ে জানতে চাইলে মুখপাত্র জয়সোয়াল বলেন, ‘ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আমাদের হাইকমিশন কর্মকর্তারা নিয়মিত যোগাযোগ করেন। যাদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে বৈঠকটিও একই প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত।’
ভারতীয় কূটনীতিকরা তাকে বৈঠকের খবর গোপন রাখতে বলেছিলেন বলেও ওই সাক্ষাৎকারে জানান ডা. শফিকুর রহমান।
এমকেআর