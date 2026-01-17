ডেমরায় বাসা থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ডেমরায় বাসা থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর ডেমরা থানার কোনাপাড়ার আদর্শবাগ এলাকার এক বাসায় আশা আক্তার (২৯) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) দিনগত রাত পৌনে ৩টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত আশা আক্তারের ভাই আব্দুল্লাহ বলেন, আমার বোন একটি বিউটি পার্লারে কাজ করতেন। প্রেমের সম্পর্কের জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।
আরও পড়ুন
সিলেটে তিন বাসের সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১২
পাশাপাশি কবরে দাফন করা হলো বাবা-ছেলেসহ তিনজনের মরদেহ
আশা আক্তার কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানার গোছামারা এলাকার আবুল কালামের মেয়ে। কর্মসূত্রে ডেমরা থানার কোনাপাড়ার আদর্শবাগ এলাকায় বসবাস করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/কেএসআর