বিরোধীদলীয় নেতাকে থামালেন স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
বিরোধীদলীয় নেতাকে থামালেন স্পিকার
সংসদ অধিবেশনে কথা বলেন বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান/ ছবি- সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানকে নিজ সুযোগের বাইরে প্রশ্ন উত্থাপন থেকে থামিয়ে দেন স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

রোববার (১৫ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য জামালপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবুকে বলা হয়। এসময় জামায়াত আমির দাঁড়িয়ে বলেন, এই সংসদের প্রথম দিনের আলোচনায় আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি, বিশেষ প্রেক্ষাপটে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সংসদ গঠিত হয়েছে। এই সংসদের কাছে জনগণের অনেক প্রত্যাশা। একই দিনে দুটি ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট।

এ পর্যন্ত বলার পর তাকে থামিয়ে দেন স্পিকার। এরপর স্পিকার বলেন, প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে আপনাকে সুযোগ দেওয়া হবে।

আরএএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।