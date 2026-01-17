মিরপুরে কলেজছাত্রীর গলায় ফাঁস
রাজধানীর পল্লবী থানার মিরপুর-১০ নম্বর এলাকার একটি বাসা থেকে সানজিদা ইসলাম মীম (১৯) নামে এক কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বেলা পৌনে ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সানজিদা ইসলাম মীম মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি বরগুনা জেলার চাঁদখালী এলাকায়। মিরপুর-১০ নম্বরের একটি বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন তিনি।
সানজিদা ইসলাম মীমের ভাই সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমার বোন মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। সকালে পারিবারিক বিষয় নিয়ে অভিমান করে নিজ কক্ষে গিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেয় সে। পরে আমরা দেখতে পেয়ে দ্রুত অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জেআইএম