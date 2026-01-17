দেশে পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের সঙ্গে থাকবে প্রার্থীর নাম

দেশে পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের সঙ্গে থাকবে প্রার্থীর নাম
দেশের ভেতরে ব্যবহৃত পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের পাশাপাশি প্রার্থীর নাম যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যদিও প্রবাসীদের জন্য এরই মধ্যে পাঠানো পোস্টাল ব্যালটে কেবল প্রতীক রয়েছে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এমন তথ্য জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ।
তিনি বলেন, ‘প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে নয়, কেবল দেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন, তাদেরটিতে প্রতীকের পাশাপাশি প্রার্থীর নাম যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’
গত বৃহস্পতিবার (১৪ জানুয়ারি) বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পোস্টাল ব্যালটে কেবল প্রতীক নয়, এর পাশাপাশি প্রার্থীর নামও যুক্ত করার দাবি জানান। এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যালট যেমন থাকে, তেমন পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর দাবি করেন।
প্রবাসীদের জন্য পাঠানো ব্যালটে কেবল প্রতীক রয়েছে। এতে ধানের শীষ প্রতীকটি ব্যালটের ভাঁজে পড়ে যাওয়ায় এ নিয়ে আপত্তি রয়েছে বিএনপির।
