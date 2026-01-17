ডেমরায় নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ডেমরায় নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর ডেমরার বক্স নগর এলাকার একটি বাসা থেকে কোহিনুর আক্তার (৩৬) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) গভীর রাতে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
ডেমরা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাফসান মোল্লা জানান, রাতে খবর পেয়ে ডেমরার পূর্ব বক্স নগর এলাকার একটি বাসা থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
স্বজনদের বরাত দিয়ে এসআই রাফসান জানান, কলহের জেরে নিজ কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেন কোহিনুর। পরে খবর দিলে আমরা তার মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠাই। তবুও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
কোহিনুর আক্তার খুলনা জেলার কয়রা থানার ভাঙ্গারপুল গ্রামের হাজের শিকারির মেয়ে। তিনি ডেমরার পূর্ব বক্সনগরে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
