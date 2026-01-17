চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে ৩৩০ দুষ্কৃতকারীকে বহিষ্কার
পুলিশ ৩৩০ ব্যক্তিকে দুষ্কৃতকারী আখ্যায়িত করে তাদের চট্টগ্রাম মহানগর থেকে বহিষ্কার করেছে। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের নগরীতে প্রবেশ ও অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিএমপি অধ্যাদেশ, ১৯৭৮-এর ৪০, ৪১ ও ৪৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহানগর এলাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সংযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত ব্যক্তিকে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের মহানগরীতে প্রবেশ ও অবস্থান নিষিদ্ধ থাকবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ আদেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে মোট ১২ পৃষ্ঠার একটি তালিকা সংযুক্ত রয়েছে, যেখানে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।
