রাজধানীতে নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করে শটগান ছিনতাই

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা/ফাইল ছবি

রাজধানীর উত্তরায় দুর্বৃত্তরা এক নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করে তার কাছ থেকে একটি শটগান ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মো. মাহবুব (৫৬) বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা এলিট ফোর্সে কর্মরত। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন।

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিক আহমেদ জানান, ডিউটি শেষ করে মাহবুব রাত পৌনে ৯টার দিকে বাসায় যাচ্ছিলেন। পথে একটি গাড়িতে করে আসা কয়েকজন দুর্বৃত্ত পথরোধ করে তাকে মারধর ও তার কাছে থাকা লাইসেন্স করা শটগান ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এসময় দুর্বৃত্তরা একজনকে অপহরণ করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় বলেও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে অপহৃত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ওসি বলেন, মাহবুবকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাত ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার মাথা ও মুখে গুরুতর আঘাত লাগায় তিনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পুরো ঘটনা জানা যাচ্ছে না। তবে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুর্বৃত্তদের শনাক্তের পাশাপাশি তা জানার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

