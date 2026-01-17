রাজধানীতে জুতার কারখানায় আগুন, কর্মচারী দগ্ধ
রাজধানীর বংশালে একটি জুতার কারখানায় আগুন লেগেছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নাজিরা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে এক কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন।
আহত কর্মচারীর নাম মো. সিজাম (১৯)। তাকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তার শরীরের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক শাওন বিন রহমান জানান, সিজামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে।
চিকিৎসক শাওন বলেন, ‘আমরা দগ্ধ যুবকের কাছে জানতে পেরেছি, আমিন মিয়ার জুতার কারখানার তৃতীয় তলায় আঠার কাজ করার সময় এই আগুনের সূত্রপাত ঘটে।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘নাজিরা বাজারে জুতার কারখানায় আগুনের ঘটনায় এক কর্মচারী এসেছেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। তাকে আইসিইউতে ভর্তি দেওয়া হয়েছে।’
