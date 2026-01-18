কর্মস্থলে ৬৫ দিন অনুপস্থিত, বরখাস্ত হলেন আবাসনের উপ-পরিচালক
বিনা অনুমতিতে ৬৫ দিন অনুপস্থিত থাকায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলামকে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১৫ দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তবে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছুটি ভোগ না করে ৫ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি ভোগের আবেদন করেন, যা মঞ্জুর করা হয়।
অনুমোদিত ছুটির মেয়াদ ১৯ অক্টোবর তারিখে শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করে ২০ অক্টোবর থেকে ধারাবাহিকভাবে ৬৫ দিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত রয়েছেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এটি সরকারি কর্মচারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা অনুযায়ী পলায়নের সামিল। এ বিধিমালা অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরাখাস্ত করা হলো।
তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
আরএমএম/বিএ/এমএস