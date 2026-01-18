  2. জাতীয়

এলিট ফোর্স সদস্যের ছিনতাই হওয়া শটগান উদ্ধার

প্রকাশিত: ০১:৫৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
এলিট ফোর্স সদস্যের ছিনতাই হওয়া শটগান উদ্ধার /ছবি-সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এলিট ফোর্সে কর্মরত মাহবুব নামে এক ব্যক্তিকে মারধর করে তার কাছে থাকা লাইসেন্সপ্রাপ্ত শটগান ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ছিনতাই হওয়া শটগানটি উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১)।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) শটগানটি উদ্ধারের কথা জানিয়েছেন র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী।

তিনি জানান, গত ১৬ জানুয়ারি উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর রোড এলাকায় একটি গাড়িযোগে আসা কয়েকজন দুর্বৃত্ত এলিট ফোর্সে কর্মরত মাহবুবের পথরোধ করে তাকে মারধর করে। এক পর্যায়ে তার কাছে থাকা লাইসেন্সপ্রাপ্ত শটগান ছিনিয়ে নিয়ে তারা পালিয়ে যায়।

পরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে ছিনতাই হওয়া শটগান ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে র‍্যাব-১ এর একটি দল। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

