যশোর-১ আসনে বিএনপি নেতা তৃপ্তির প্রার্থিতা বাতিল
যশোর-১ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাবেক দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তির প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন ভবন মিলনায়তনে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল শুনানিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে যশোর-১ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাবেক দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হলেও পরে শার্শা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়। বিএনপি যে তৃপ্তিকে মনোনয়ন দিয়েছে এমন কোনো ডকুমেন্টস সাবমিট করতে পারেননি তিনি, যে কারণে আপিল শুনানিতে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
এমওএস/ইএ/জেআইএম