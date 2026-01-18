  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ
চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরী/ ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশনের আপিল বিভাগ।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আরও পড়ুন
চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল 
দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসরণের দাবি 

এর আগে ঋণ খেলাপির অভিযোগ তুলে বিএনপির প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলের জন্য আবেদন করেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. আনোয়ার ছিদ্দিক। দুই পক্ষের আইনজীবীর দীর্ঘ সময় যুক্তি-তর্ক শেষে জামায়াত প্রার্থীর আপিল নামঞ্জুর করে ইসির আপিল বিভাগ। এর ফলে প্রার্থিতা বহাল রইলো বিএনপির প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর।

এমওএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।