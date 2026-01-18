দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপন: প্রার্থিতা হারালেন বিএনপির গফুর
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের তথ্য গোপন করায় কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবদুল গফুর ভূঁইয়ার প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে নির্বাচন কমিশনের আপিল শুনানিতে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা আবদুল গফুরের মনোনয়নপত্র বৈধ করেছিলেন।
বিএনপির মনোনয়ন বোর্ডের বৈঠকে আবদুল গফুর ভূঁইয়াকে কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট ও লালমাই) আসনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আবদুল গফুর ভূঁইয়া দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনো তথ্য ইসিতে জমা দেননি। যে কারণে প্রার্থিতা হারালেন আবদুল গফুর।
