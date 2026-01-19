  2. জাতীয়

ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের দাবিতে বাড্ডায় সড়ক অবরোধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের দাবিতে বাড্ডায় সড়ক অবরোধ
ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ভ্যান চলাচলের দাবিতে রাজধানীর বাড্ডায় মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন রিকশা ও ভ্যান শ্রমিকরা/ছবি: মাহবুব আলম

ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত চিকন চাকার প্রায় ২ লাখ ৪১ হাজার ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ভ্যান চলাচলের দাবিতে রাজধানীর বাড্ডায় মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন রিকশা ও ভ্যান শ্রমিকরা। তবে মানববন্ধনের কথা থাকলেও এক পর্যায়ে তারা সড়ক অবরোধে নামেন। ফলে ওই এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ জানায়, শ্রমিকদের কর্মসূচিতে সড়ক অবরোধের পূর্ব কোনো ঘোষণা ছিল না। তারা কেবল মানববন্ধন করার কথা জানিয়েছিল। কিন্তু কর্মসূচি চলাকালে বাড্ডা ফুজি টাওয়ারের সামনে মূল সড়ক অবরোধ করে দেন অটোরিকশা চালকরা।

ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের দাবিতে বাড্ডায় সড়ক অবরোধ

এই কর্মসূচির আয়োজন করে ঢাকা বৃহত্তর দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ব্যাটারি চালিত রিকশা মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ।

সংগঠনটির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চিকন চাকার ব্যাটারি রিকশা চলাচলে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, যা শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, ট্রাফিক গুলশান বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাড্ডা ফুজি টাওয়ারের সামনে মূল সড়ক অবরোধ থাকায় ওই রুট ব্যবহারকারী যাত্রীদের বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। একই সঙ্গে হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে বের হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়।

ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের দাবিতে বাড্ডায় সড়ক অবরোধ

বিকল্প রুট
রামপুরা থেকে কুড়িল বিশ্বরোড বা উত্তরা অভিমুখে যাত্রীরা বাড্ডা লিংক রোড থেকে বামে ঘুরে গুলশান-১ হয়ে গুলশান-২ দিয়ে যেতে পারবেন। আর উত্তরা থেকে আগত যানবাহনকে বাড্ডা রুট এড়িয়ে মহাখালী রুট ব্যবহার করার অনুরোধ করা হয়েছে।

সড়ক অবরোধের কারণে রাজধানীর বাড্ডা, রামপুরা ও আশপাশের এলাকায় যান চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়েছে, ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসগামী মানুষসহ সাধারণ যাত্রীরা।

টিটি/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।