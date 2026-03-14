মার্কিন দূতাবাস

যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের সুবিধার অপব্যবহার করলে ভিসা বাতিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ১৪ মার্চ ২০২৬
ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস, ছবি: সংগৃহীত

কোনো বিদেশি দর্শনার্থী যদি যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থে পরিচালিত সুবিধার অপব্যবহার করেন বা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তাহলে তারা কঠোর পরিণতির সম্মুখীন হতে পারেন। এমনকি তাদের ভিসা বাতিলও হতে পারে।

শ‌নিবার (১৪ মার্চ) ঢাকার মা‌র্কিন দূতাবাস এক বার্তায় এ কথা জানায়।

এতে বলা হয়, ‘কোনো বিদেশি দর্শনার্থী যদি যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থে পরিচালিত সুবিধার অপব্যবহার করেন বা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তাহলে তারা কঠোর পরিণতির সম্মুখীন হতে পারেন। অনভিবাসী ভিসাধারীরা এসব সুবিধার অপব্যবহার করলে তাদের ভিসা বাতিল হতে পারে এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার অযোগ্য হতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় নিজের খরচ নিজে বহন করার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না তা নিশ্চিত করুন।’

