অপারেশন ডেভিল হান্ট

এক মাসে গ্রেফতার ৫৩ হাজার, ৩৪৬ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
এক মাসে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ অভিযানে সারাদেশে ১৯ হাজার ৮৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। মামলা ও ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে মোট গ্রেফতারের সংখ্যা ৫৩ হাজার ৩৬৭ জন। এসময় ৩৪৬টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ হাজার ১৯১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ২০তম সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এসব তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ অভিযানে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে ১৯ হাজার ৮৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

এসময় ৩৪৬টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২ হাজার ১৯১ রাউন্ড গুলি, ৭২২ রাউন্ড কার্তুজ এবং ৬৯৪টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি গ্রেনেড, মর্টারের গোলা, গান পাউডার, আতশবাজি ও বোমা তৈরির বিভিন্ন উপকরণও জব্দ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, অভিযানকালীন মামলা ও ওয়ারেন্টভিত্তিক গ্রেফতারের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মামলা ও ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে ৩৩ হাজার ৫১৩ জনসহ মোট ৫৩ হাজার ৩৬৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এছাড়া ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর অংশ হিসেবে সারাদেশে চেকপোস্ট ও টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের চলাচল সীমিত হয়েছে এবং অবৈধ ও লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের হারও বেড়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে দমন করতে এ অভিযান চলমান থাকবে।

