ঢাকা উত্তরে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ মঙ্গলবার

ঢাকা উত্তরে বাড়িভাড়া সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ মঙ্গলবার
ভাড়াটিয়া ও বাড়িওয়ালাদের অধিকার নিশ্চিতে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯১ নিয়ন্ত্রকের পক্ষে একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আগামীকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) প্রস্তুত করা এ নির্দেশিকা প্রকাশ করবে ডিএনসিসি।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জোবায়ের হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল দুপুর ১২টায় গুলশানে ডিএনসিসির নগর ভবনে ভাড়াটিয়া ও বাড়িওয়ালাদের অধিকার নিশ্চিতে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯১ নিয়ন্ত্রকের পক্ষে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে। এ উপলক্ষে নগর ভবনে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ডিএনসিসি। সংবাদ সম্মেলনে নির্দেশিকা উপস্থাপন করবেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
