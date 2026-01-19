১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজউকের সার্ভার সচলের আশ্বাস চেয়ারম্যানের
আগামী ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজউকের সার্ভার সচল করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রিয়াজুল ইসলাম।
রাজধানীর উন্নয়ন পরিকল্পনা, আবাসন খাতের অগ্রগতি ও নাগরিক সেবা সহজীকরণ বিষয়ে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে রাজউক কার্যালয়ে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতে এ আশ্বাস দেন তিনি।
সাক্ষাতে রিহ্যাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল লতিফসহ সংগঠনের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে নতুন ড্যাপের আওতায় নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত করার আহ্বান জানান রিহ্যাব নেতারা। জবাবে রাজউক চেয়ারম্যান নামজারি ও ইজমেন্ট দলিল প্রক্রিয়া সহজ করা এবং গ্রাহক হয়রানি কমানোর বিষয়ে আশ্বাস দেন।
রাজউক চেয়ারম্যান বলেন, সেবাপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমাতে ডিজিটাল সেবা আরও গতিশীল করা হবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।
গত কয়েক মাস ধরে রাজউকের সার্ভার অচল থাকায় নকশা অনুমোদনসহ বিভিন্ন সেবায় ভোগান্তি বাড়ে। মাঝে কিছুদিন সার্ভার সচল হলেও পরে আবারও সমস্যা দেখা দেয়।
ইএআর/এমএএইচ/