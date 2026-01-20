ঢাকায় বিমানবাহিনীর এয়ার অফিসার্স সম্মেলন

ঢাকায় বিমানবাহিনীর এয়ার অফিসার্স সম্মেলন
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এয়ার অফিসার্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকা সেনানিবাসে বিমানবাহিনী সদরদপ্তরে এ অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, সম্মেলনে বিমানবাহিনী প্রধান বাহিনীর উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তিনি দেশের আকাশসীমা রক্ষার পাশাপাশি দেশমাতৃকার সেবায় বিমানবাহিনীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।
এসময় তিনি আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য বিমানবাহিনীর সব সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য আগামী দিনে দেশসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
পরে বিমানবাহিনী প্রধান সম্মেলনে উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোকচিত্রে অংশগ্রহণ করেন।
