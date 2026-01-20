  2. জাতীয়

ম্রো জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার প্রতিবাদে শাহবাগে বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ/ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের আলীকদমে ম্রো জনগোষ্ঠী এবং খাগড়াছড়ির কমলছড়িতে পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওপর হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে আদিবাসী ছাত্র-জনতার উদ্যোগে এ সমাবেশ হয়। এসময় হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কূর্ণিকোভা চাকমা। তিনি বলেন, গত ১৭ জানুয়ারি আলীকদম উপজেলার তিন নম্বর ইউনিয়নের জানালী পাড়ায় রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের দুই দফা হামলায় ১৮ জনের বেশি সাধারণ ম্রো গুরুতর আহত হন। এক্ষেত্রে পুলিশের বিভ্রান্তিকর আচরণ ও নীরবতা পাহাড়িদের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

কূর্ণিকোভা চাকমা আরও জানান, কমলছড়ির খালপাড় এলাকায় গত ১৪ জানুয়ারি সেটেলার বাঙালিদের হামলায় তিনজন পাহাড়ি গুরুতর আহত হন। তাদের মধ্যে বিমল ত্রিপুরা বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সমাবেশ থেকে চার দফা দাবি জানানো হয়। সেগুলো হলো- দুটি ঘটনায় নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত কমিটি গঠন, হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তি, পাহাড়িদের নিরাপত্তা ও ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর করা।

