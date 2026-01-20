প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত ১১ প্রস্তাব অনুমোদন
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত ১১টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
আজ (মঙ্গলবার) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ।
