সরকারদলীয় এমপিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

সরকারদলীয় এমপিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক
ক্ষমতাসীন দল বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সোয়া ১১টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনে এই বৈঠক শুরু হয়। দুপুর ১টার দিকে বৈঠক শেষ হয়।
বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, আজকের বৈঠকে নতুন সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনসহ সংসদ অধিবেশনের শুরুতে সভাপতিত্বের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
তবে বৈঠকে আলোচিত বিষয়বস্তুর বিস্তারিত তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
এদিন বিরোধীদলের সংসদীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংসদে বিরোধীদলের সভাকক্ষে জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এই সভা শুরু হয়।
এই সভায় আগামীকাল জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিরোধীদলের অংশগ্রহণ, ডেপুটি স্পিকার পদসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।
