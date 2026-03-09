কোথাও ঝরা পাতা, কোথাও নতুন কুঁড়ি
মেগাসিটি রাজধানী ঢাকা। কাকডাকা ভোর থেকেই জীবন ও জীবিকার সন্ধানে নগরবাসীর দিনের শুরু। ব্যস্ত সড়কে গণপরিবহন বাস, প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারি ও প্যাডেলচালিত রিকশাসহ নানা যানবাহনে মানুষ ছুটে চলে নিজ নিজ গন্তব্যে। রাস্তাঘাটে মানুষের কোলাহল, যানবাহনের কালো ধোঁয়া এবং হাইড্রোলিক হর্নের বিকট শব্দে অনেক সময় পরিবেশ যেন অসহনীয় হয়ে ওঠে।
তবু রাজধানীর যেসব এলাকায় এখনো তুলনামূলক বেশি গাছপালা রয়েছে, সেখানে মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। ব্যস্ত সড়ক, কংক্রিটের উঁচু দালান আর ভিড়ের মাঝেও প্রকৃতি তার নিজস্ব ছন্দে ঋতু পরিবর্তনের গল্প লিখে চলেছে।
রাজধানীর ধানমন্ডি, লালবাগ, রমনা, তেজগাঁও ও হাতিরঝিলসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক ঘুরে দেখা গেছে, কোথাও গাছের পুরোনো পাতা ঝরে মাটিতে জমছে শুকনো পাতার স্তূপ। আবার কোথাও ডালে ডালে উঁকি দিচ্ছে নতুন সবুজ পাতা।
সরেজমিনে দেখা গেছে, অনেক গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা ফুটপাত ও রাস্তার পাশে জমে আছে। কোথাও হালকা বাতাসে সেই পাতাগুলো উড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। আবার একই গাছের ডালে ডালে দেখা যাচ্ছে নতুন কচি পাতার সবুজ আভা। প্রকৃতির এই দ্বৈত রূপ যেন পুরোনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনের আগমনের বার্তা দিচ্ছে।
বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী এখন চলছে ফাল্গুন মাস। বসন্তের এই সময় গাছের পুরোনো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা জন্মানো শুরু হয়। শীতের শেষে গাছ তার পুরোনো পাতা ঝরিয়ে দেয়, যেন নতুন মৌসুমে নতুন পাতা গজাতে পারে। ফলে, একই সময়ে কোথাও পাতা ঝরা, আবার কোথাও নতুন পাতা গজানোর দৃশ্য দেখা যায়।
রাজধানীর বিভিন্ন সড়কের পাশে থাকা কৃষ্ণচূড়া, রেইনট্রি ও শিরীষসহ নানা প্রজাতির গাছে এখন এই পরিবর্তন স্পষ্ট। কোথাও গাছ প্রায় পাতাশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আবার অন্য গাছে কচি সবুজ পাতায় ডালপালা ভরে উঠছে। কোথাও কোথাও গাছের নিচে জমে থাকা শুকনো পাতা বসন্তের আগমনের আলাদা এক আবহ তৈরি করেছে।
নগরবাসীর অনেকেই বলছেন, ব্যস্ত নগরজীবনের কারণে অনেক সময় প্রকৃতির এই পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তবে মার্চের শুরুতে রাস্তার পাশে জমে থাকা ঝরা পাতা কিংবা গাছে নতুন সবুজ পাতার উপস্থিতি ঋতু পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।
পরিবেশবিদদের মতে, নগর এলাকায় গাছপালা শুধু সৌন্দর্য বাড়ায় না; বরং বায়ু বিশুদ্ধ রাখা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দ্রুত নগরায়নের ফলে ঢাকায় সবুজের পরিমাণ কমে যাওয়ায় গাছপালা সংরক্ষণ এবং নতুন করে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে।
সব মিলিয়ে বসন্তের শুরুতে ঢাকার গাছে গাছে পুরোনো পাতা ঝরা ও নতুন পাতা গজানোর এই দৃশ্য প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মেরই অংশ। ব্যস্ত নগরজীবনের ভিড়েও এই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়- প্রকৃতি কখনো থেমে থাকে না; পুরোনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনের আগমনের পথ সে ঠিকই তৈরি করে নেয়।
