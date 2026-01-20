  2. জাতীয়

যে কারণে মাতারবাড়ি নামে থানা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে ‘মাতারবাড়ি’ নামে নতুন থানা স্থাপিত হচ্ছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।

দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম নতুনের থানা গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

শফিকুল আলম বলেন, মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রবন্দর হচ্ছে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে যেখানে অনেকগুলো বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে। অন্যান্য লজিস্টিক ফ্যাসিলিটি তৈরি করা হচ্ছে। এখানে ফিশিং হাব তৈরি করা হবে।

সম্প্রতি মাতারবাড়ি ও মহেশখালী নিয়ে এমআইডিএ (মহেশখালী ইন্টারক্রেটের ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)। এর গুরুত্ব বিবেচনায় মাতারবাড়ি নামে নতুন থানা স্থাপিত হবে।

