২৯৯ ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুৎ নেই, বিকল্প ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ ছবি- পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ ও গণভোট আয়োজনে সারাদেশে ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। এসব ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৯৯টিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। এসব ভোটকেন্দ্রে বিকল্প ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব বলেন, যেসব ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই, সেসব কেন্দ্রে বিকল্প হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ভোটের দিন জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে প্রশাসন।

এর আগে, আজ মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলাপকালে এ সিদ্ধান্ত হয়।

এমইউ/কেএসআর

