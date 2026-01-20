নতুন ৪ থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন
নতুন চারটি থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। রাজধানীর উপকণ্ঠে গাজীপুর জেলার পূর্বাচল উত্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে পূর্বাচল দক্ষিণ, নরসিংদী জেলার রায়পুরার একটি অংশ (এখনো নাম চূড়ান্ত হয়নি) এবং কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ি নামে এই চার নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে নতুন এ থানা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
