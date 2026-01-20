যে বিবেচনায় পূর্বাচলে দুটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন
গাজীপুরের পূর্বাচল উত্তর ও নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচল দক্ষিণ নামে দুটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে নতুন এ দুটি থানা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম নতুন দুটি থানা গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, গাজীপুরের পূর্বাচল ও নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ব্যাপক উন্নয়নকাজ হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্লট বিক্রি করেছে। এই এলাকায় দ্রুত বসতি গড়ে উঠবে। এসব দিক বিবেচনায় এ দুটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।
এমইউ/এমআইএইচএস