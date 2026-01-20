রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত
অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাজস্ব নীতি বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে দুটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) বৈঠকে নতুন এ দুই বিভাগ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)
দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, সরকারের রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে নতুন দুই বিভাগ গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে অনেক আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকারি বিধান অনুযায়ী এটি নিকারের বৈঠকে অনুমোদন হওয়ার প্রয়োজন, তাই হয়েছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান আশা প্রকাশ করে জানান ,আগামী ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ এ দুটি বিভাগ পৃথকভাবে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্রম শুরু করবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি করা হয়েছে।
