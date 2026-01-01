  2. জাতীয়

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার আহ্বান মুক্তিযোদ্ধা সংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩১ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সূচিত নতুন যাত্রায় রাষ্ট্রে জনগণের প্রকৃত মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান সংগঠনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীর।

সংবাদ সম্মেলনে বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীর বলেন, ‘২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার যে অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এ অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, ইতিহাস সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ প্রধান চালিকাশক্তি। দীর্ঘ সময় ধরে দেশের জনগণ তাদের এ অবদানের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে এবারের গণঅভ্যুত্থান অতীতের সব জঞ্জাল ও বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করবে।’

তিনি বলেন, ‘এ সনদ কেবল একটি দলিল নয় বরং এটি অধিকার, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি রক্ষাকবচ। পাশাপাশি, দেশে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান রোধ এবং একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সনদ প্রণীত হয়েছে। সনদের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন আরও সহজতর হবে।

কাউন্সিলের আহ্বায়ক আরও বলেন, ‘গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়া মানে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং দেশের উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া। এটি দেশকে গণতান্ত্রিক পন্থায় ঐক্যবদ্ধ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ।’

তিনি বলেন, ‘গণভোট অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে জুলাই সনদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নাগরিক দায়িত্ব পালন করার এবং একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে শামিল হ হতে হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

