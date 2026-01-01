খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে
সারাদেশে ৫৩ লাখ পরিবার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সুলভ মূল্যে চাল পেতো। এখন এ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে আরও ১ লাখ ৮০ হাজার।
সাধারণত এ কর্মসূচির উপকারভোগী একটি পরিবার ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করে সরকার।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় আগের তুলনায় প্রায় ৫ লাখ বেশি মানুষ এ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় আসছে। আগে এ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ।
খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে নতুন করে এক লাখ ৮০ হাজার উপকারভোগীর উপজেলাভিত্তিক সংযুক্ত তালিকায় কিছু শর্তে অন্তর্ভুক্ত হবেন।
এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ মামুন মিয়া বলেন, ‘নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে নতুন অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীর তালিকা দেবে খাদ্য অধিদপ্তর। একসঙ্গে বিদ্যমান উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের পর হালনাগাদ করে ১৯ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলা হয়েছে।
