সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে নৌবাহিনীর অভিযান, মাদকসহ আটক ১
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার ও অপরাধ দমনের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় নিয়মিত অভিযান ও টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।
এরই ধারাবাহিকতায় টহল কার্যক্রমে নিয়োজিত নৌবাহিনীর একটি কন্টিনজেন্ট বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মাদককারবারি মো. রফিক ওরফে বরমাইয়া রফিককে আটক করে। অভিযানে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। আইএসপিআর জানায়, গতকাল সোমবার কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের আলীখালী এলাকায় অভিযান চালায় নৌবাহিনী।
আইএসপিআর জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টেকনাফে মোতায়েন করা নৌবাহিনীর একটি বিশেষায়িত আভিযানিক দল আলীখালী এলাকার জামাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় কৌশলগতভাবে অবস্থান নেয়। এ সময় একটি সিএনজিযোগে ওই এলাকায় আগমন করলে সন্দেহভাজন মো. রফিককে আটক করা হয়। প্রাথমিক তল্লাশিতে সিএনজি থেকে কোনো মাদক উদ্ধার না হলেও জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, মাদকের চালানটি তার দুই সহযোগীর মাধ্যমে চৌধুরীপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন একটি মাটির স্তূপের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।
পরে তার দেওয়া তথ্যে ভিত্তিতে নৌবাহিনীর আভিযানিক দলটি তাৎক্ষণিকভাবে চৌধুরীপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। তল্লাশিকালে মাটির নিচে পুঁতে রাখা একটি ব্যাগ থেকে ৫০ হাজার পিস ইয়াবা এবং একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।
অভিযান শেষে উদ্ধার করা অস্ত্র ও মাদকসহ আটক রফিক ওরফে বরমাইয়া রফিককে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়। থানা সূত্রে জানা গেছে, আটক মাদককারবারির বিরুদ্ধে টেকনাফ থানায় মাদকপাচার সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে।
আইএসপিআর আরও জানায়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অবৈধ ও লুণ্ঠিত অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাস, মাদক ও অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে বর্তমানে আট জেলার অন্তর্গত ১৬টি সংসদীয় আসনে ২৫টি কন্টিনজেন্টে প্রায় ৫ হাজার নৌবাহিনী সদস্য মোতায়েন রয়েছে।
টিটি/এমআরএম