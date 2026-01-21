  2. জাতীয়

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না হওয়ায় সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ

প্রকাশিত: ১১:৪১ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ইসাহাক

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দেশে অবৈধ অস্ত্র পুরোপুরি উদ্ধার না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ঢাকা-৭ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ইসাহাক সরকার। তিনি বলেন, অবৈধ অস্ত্র ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে উৎসবমুখর ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ফুটবল প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

উৎসবমুখর ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনে এখনো বিশেষ প্রভাব রয়েছে। অবৈধ অস্ত্র এখনো পুরোপুরি উদ্ধার হয়নি। নির্বাচনটা যেন উৎসবমুখর পরিবেশে হয়।

তিনি বলেন, কালো টাকার প্রভাব, পেশিশক্তি ও অবৈধ অস্ত্রের ভয়মুক্ত হয়ে মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন—সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তিনি আরও বলেন, প্রার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি সাধারণ ভোটারদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে এসে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি অনেকেই নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে এ বিষয়ে এখনো সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা পাইনি। যেহেতু আজই আমরা প্রতীক পেয়েছি, আজ থেকেই মাঠে নামার চেষ্টা করবো।

