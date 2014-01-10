নারী দিবসে ফুল-শুভেচ্ছার বাইরে কি বাস্তবতা বদলেছে?
আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিনটি প্রথাগতভাবে চিত্রিত হয়ে এসেছে ফুল, শুভেচ্ছা কার্ড, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগি পোস্ট, ছবি এবং রঙিন ব্যানারের মাধ্যমে। তবে বাস্তবতা কি সত্যিই এই একদিনের উল্লাসের চেয়েও বেশি গভীর? নারী দিবস শুধুমাত্র উদযাপন নয়; এটি নারীর অধিকার, সমতা এবং ক্ষমতায়নের প্রশ্নকে সামনে আনার দিন।
ইতিহাসে নারী দিবস
আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সূচনা ১৯১০ সালের কোপেনহেগেনে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। তবে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিনটি আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। এ দিবসের মূল বার্তা ছিল, নারীর সমানাধিকার, শ্রমের মর্যাদা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। কিন্তু আজকের দিনে সমাজ ও মিডিয়া নারীর সাফল্য উদযাপন করে, ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়; প্রশ্ন হলো এ একদিনের আড়ালে নারীর দৈনন্দিন বাস্তবতা কতটা বদলেছে?
কর্মক্ষেত্রে নারী
অফিস, করপোরেট বা সরকারি কাজে নারীরা আজ অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বে রয়েছেন। তবে এখনও দেখা যায় পদোন্নতি, বেতন এবং সুযোগের ক্ষেত্রে নারীদের অনেক সময় পক্ষপাতমূলক আচরণের মুখোমুখি হতে হয়। পোশাক, বয়স বা চেহারা নিয়ে আড্ডা, মন্তব্য বা ‘লুকিং শেমিং’ নারীর আত্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। দক্ষতা ও কাজের ফলাফলের চেয়ে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীরা এখনও লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতের মুখোমুখি হন, যেখানে তাদের যোগ্যতা কম গুরুত্ব পায়।
শিক্ষায় নারীর অগ্রগতি ও বাস্তব সীমাবদ্ধতা
শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অনলাইন কোর্সে মেয়েরা পুরুষের সমান বা তার চেয়েও বেশি অংশগ্রহণ করছেন। তবে কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। যেমন-
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা এখনও কম।
- পেশাগত কোর্সে নারীর প্রবেশাধিকার এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে সামাজিক মানসিকতা সীমাবদ্ধ।
- শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে ঠিকই, তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা এখনও আছে।
পরিবারের ভেতর এবং অদৃশ্য শ্রম
নারীরা শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, পরিবারের ভেতরও দায়িত্বের ভার বহন করেন। সন্তান লালন, গৃহস্থালীর কাজ, বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখাশোনা সবই নারীকে অদৃশ্যভাবে পরিশ্রমী করে। এই ‘অদৃশ্য শ্রম’ মানসিক চাপ এবং সময়ের অভাব তৈরি করে। এটি সমাজে নারীর অবদানকে কম প্রকাশ্য করে এবং সমতা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে।
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি
নারীর ক্ষমতায়ন বা সমতা নিয়ে প্রচারণা থাকলেও সামাজিক স্টেরিওটাইপ এখনও শক্ত। নারীকে ‘নরম’ বা ‘স্বল্পচাপযুক্ত’ ভাবা হয়। ক্যারিয়ার, নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সামাজিক সমর্থন কম পাওয়া যায়। বিশেষ করে ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চলে নারীর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। সামাজিক ধারণা ধীরে বদলেছে, তবে এখনও সম্পূর্ণ সমতা আসেনি।
নারী দিবসের বাস্তব শিক্ষা
নারী দিবস শুধু ফুল আর শুভেচ্ছার দিন নয়। এটি আমাদের স্মরণ করায় নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা ও পরিবারে তারা কি সত্যিই সমান সুযোগ পাচ্ছেন? সমাজের নিয়ম ও সামাজিক চেতনা নারীর ক্ষমতায়নে কতটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?
এই প্রশ্নগুলো আমাদের ভাবতে শেখায় যে একদিনের উদযাপন যথেষ্ট নয়; বছরের ৩৬৫ দিন নারীর স্বীকৃতি ও সমতার বিষয়গুলোকে সামনে আনা প্রয়োজন।
এগিয়ে যাওয়া সমাধান
- অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিবারে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত কমানো।
- কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান সুযোগ ও সমান মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীর মানসিক চাপ কমানো এবং তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া।
- প্রযুক্তি, ব্যবসা ও নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো।
এই উদ্যোগগুলো নারীর ক্ষমতায়নকে বাস্তব অর্থে নিশ্চিত করবে।
ফুল ও শুভেচ্ছা সুন্দর, কিন্তু নারীর জীবনের বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলোকে দেখার এবং সমাধানের উদ্যোগই আসল উদযাপন। নারী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় সমতা অর্জনের লড়াই এখনও চলমান। ক্ষমতায়ন এবং সমানাধিকার শুধু কথায় নয়, বাস্তবে প্রয়োজন। নারীর পরিচয় হোক তার দক্ষতা, অবদান ও নেতৃত্বের জন্য, পোশাক নয়। ৮ মার্চের প্রতীকী উদযাপন আমাদের জন্য দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা; নারীর জন্য সত্যিকার সমতা নিশ্চিত করা কর্মক্ষেত্র, পরিবার এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে।
তথ্যসূত্র: টিবিএস, ইউএনবি
