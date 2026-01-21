  2. জাতীয়

ভোটের দিন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটের দিন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস/ ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। কোথাও যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ না করা যায় সে ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখারও পরামর্শ দেন তিনি।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর আয়োজিত গণভোট সামনে রেখে এ সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

পরে এদিন বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব জানান, সভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন- নির্বাচনের দিন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে তার মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

