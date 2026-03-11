চট্টগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪১, মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার

চট্টগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪১, মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) নগরের বিভিন্ন থানায় একযোগে অভিযান পরিচালনা করে ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ ও জুয়াড়িসহ ৪১ জনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযানের সময় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য এবং অস্ত্রও জব্দ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১০ মার্চ) নগরের সমস্ত থানায় একযোগে পরিচালিত এই অভিযানে কোতোয়ালি, সদরঘাট, চকবাজার, খুলশী, বায়েজিদ, পাঁচলাইশ, চান্দগাঁও, আকবরশাহ, হালিশহর, ডবলমুরিং, বন্দর, ইপিজেড, পতেঙ্গা ও কর্ণফুলী থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
চান্দগাঁও ও কর্ণফুলী এলাকা থেকে জব্দ করা হয়েছে মোট ১০ লিটার চোলাই মদ। এছাড়া উদ্ধার করা হয়েছে দেশি-বিদেশি গুলি, পাইপগানসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। নগরের বিভিন্ন থানায় অভিযানকালে ৪১ জন জুয়াড়ি, ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
সিএমপি সূত্রে জানা গেছে, অভিযানের সময় কোনো বড় ধরনের সংঘাত বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে কিছু অপরাধী আগাম তথ্য পাওয়ার কারণে পালিয়ে গেছে। তথাপি অভিযানকে সফল হিসেবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।
পুলিশ জানায়, জেলার স্থায়ী নিরাপত্তা ও অপরাধ দমন কার্যক্রম জোরদার করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এমআরএএইচ/এমআরএম