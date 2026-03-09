  2. জাতীয়

মিরপুরে আগুন লাগা ভবনের ছাদে আটকা কয়েকজন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
আটকেপড়াদের মধ্যে কয়েকজনকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর মিরপুরে আগুন লাগা বহুতল বাণিজ্যিক ভবনের ছাদে এখনো কয়েকজন আটকে আছেন। ফায়ার সার্ভিসের টিটিএল ব্যবহার করে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সোমবার (৯ মার্চ) দুপুর ২টা ৪৭ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের সদরদপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আগুন লাগা ভবনটি থেকে আটকেপড়া চারজনকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। ভবনের ছাদে এখনো ৫-৬ জন আটকে আছেন। তাদের দ্রুত উদ্ধার করে নামিয়ে আনার জন্য ফায়ার সার্ভিসের টিটিএল ব্যবহার করা হচ্ছে। আগুনের তীব্রতা কমে এসেছে। এখন আর আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে না, এখন শুধু ভবন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

এর আগে দুপুর ১টা ৫২ মিনিটে ওই ভবনে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম বলেন, দুপুর ১টা ৫২ মিনিটে রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরে অবস্থিত ১১তলা বিশিষ্ট একটি বাণিজ্যিক ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লাগার খবর আসে। খবর পেয়ে আমাদের পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। 

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এছাড়া আগুন কেউ হতাহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

