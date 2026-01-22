ঢাকা কলেজের বাস আটকে ভাঙচুর, দুই কলেজের সংঘর্ষে পথচারী আহত
রাজধানীর ঢাকা কলেজ ও ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ঢাকা কলেজের একটি বাস মিরপুর রোড থেকে আটক করে আইডিয়াল কলেজের সামনে নিয়ে ভাঙচুর করেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে এক পথচারী আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সায়েন্সল্যাবের পাশে উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং মারামারিতে জড়ান। যা এখনো চলছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহত ওই পথচারীর নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গ্রিনরোডের কনকর্ড টাওয়ারের সামনে ঢাকা কলেজের ৩০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী আইডিয়াল কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারধর করলে দুইপক্ষের মাঝে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়।
পরে কলাবাগান থানা ও নিউমার্কেট থানা পুলিশ দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের লাঠিচার্জ করে নিজ নিজ কলেজের দিকে পাঠিয়ে দেয়।
পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আইডিয়াল কলেজ শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজ ধূমকেতু স্টুডেন্ট বাস (ঢাকা মেট্রো স ১১-০৫৫৩) আটক করে আইডিয়াল কলেজ রোডে এনে ভাঙচুর চালান।
দুপুর ১টায় পুলিশ বাস উদ্ধারে লাঠিচার্জ করে। এসময় পুলিশের সাথে আইডিয়াল কলেজ শিক্ষার্থীদের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এসময় ইটের আঘাতে ওই পথচারী আহত হন।
বর্তমানে সায়েন্সল্যাব মোড় ও আশপাশের এলাকার যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তবে দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তেজনা চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিউমার্কেট, কলাবাগান ও ধানমন্ডি থানা পুলিশসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।
এনএস/বিএ