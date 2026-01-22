  2. জাতীয়

ভোটের সময় মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং সীমিত করা হবে: ইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনের সময় কালো টাকার প্রভাব ঠেকাতে মোবাইল ব্যাংকিং ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং সীমিত করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি বলেন, ভোটের সময় মোবাইল ব্যাংকিং ও ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে ট্রানজেকশন (লেনদেন) সীমিত থাকবে। তবে একেবারে বন্ধ হবে না।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি গণভোট ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

