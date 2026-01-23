শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক গ্রেফতার

শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক গ্রেফতার
রাজধানীর নয়াপল্টনে শারমিন একাডেমি নামে একটা স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলটির ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি এ ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ভোরে মিরপুরের একটি বাসা থেকে পল্টন থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।
মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
