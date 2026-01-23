  2. জাতীয়

শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক গ্রেফতার
স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার পবিত্র কুমার বড়ুয়া/ছবি সংগৃহীত

রাজধানীর নয়াপল্টনে শারমিন একাডেমি নামে একটা স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলটির ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি এ ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ভোরে মিরপুরের একটি বাসা থেকে পল্টন থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

আরও পড়ুন
রাজধানীতে কিন্ডারগার্টেনে শিশুকে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল
স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় মামলা, অভিযুক্ত দম্পতি পলাতক

মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

টিটি/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।